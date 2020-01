La scuola politica promossa dai Riformatori non sarà più a numero chiuso. Per le tre giornate in programma – sabato 18 gennaio, venerdì 31 gennaio e sabato 15 febbraio sempre all’Hotel Regina Margherita di Cagliari – dalle 30 richieste di partecipazione inizialmente previste, si è passati a oltre 120.

E così gli organizzatori hanno deciso di aprire alla possibilità di seguire i corsi in streaming sulla piattaforma e-learning dell’ente di formazione S.O.So.R. (il corso rimarrà disponibile anche in seguito) o di acquistare i moduli di interesse nella stessa piattaforma. Ottanta euro per seguire le lezioni in diretta, quaranta in differita.

Diversi gli ospiti, anche di livello nazionale: il senatore del Pd Thomas Zanda nella prima giornata, il deputato della Lega ed ex sottosegretario Giancarlo Giorgetti nella seconda, l’europarlamentare Raffaele Fitto e il presidente della Regione Christian Solinas nell’ultima.