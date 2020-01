Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 gennaio.

Secondo le prime informazioni un camion sarebbe uscito fuori strada, per cause ancora in fase di accertamento, lungo la Ss 131 al km 124 in direzione Cagliari.

Fortunatamente non è stato registrato nessun ferito, ma la viabilità è stata temporaneamnete interrotta verso le ore 14:00.