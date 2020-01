Agli arresti da un anno in un carcere di massima sicurezza in Sardegna, Cesare Battisti sta cercando di ottenere un permesso dalle autorità italiane per parlare via Skype con il suo figlio brasiliano: lo ha reso noto l’avvocato dell’ex terrorista, Davide Steccanella, in un’intervista al quotidiano Folha de S.Paulo.

Il legale ha dichiarato di avere presentato la richiesta recentemente e di essere in attesa della decisione in merito. Battisti è padre di un bambino di 6 anni, avuto con l’ex compagna brasiliana, Priscila Luana Pereira.

L’ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac), condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni ’70, è stato arrestato in Bolivia nel gennaio 2019 dopo 37 anni di latitanza. Lo scorso novembre la Cassazione ha detto no alla istanza di “commutazione” della pena confermandone l’ergastolo.