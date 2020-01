Multa e sospensione dell’attività per un panificio di Thiesi, in provincia di Sassari. Il titolare è stato sorpreso a trasportare in furgone i suoi prodotti da forno tra sporcizia e solventi, senza preoccuparsi del rispetto delle norme igieniche.

Mancavano, tra l’altro, tracciabilità ed etichettatura. Fermato per un controllo dalla Polizia stradale di Macomer, sulla statale 131 all’altezza del bivio di Giave, ha poi subito l’ispezione della Asl all’interno dei locali di produzione, dove sono state riscontrate anomalie.

Il pane trovato nel furgone è stato sequestrato, mentre l’attività del panificio è stata sospesa fino a quando non saranno ristabilite le normali condizioni igieniche.