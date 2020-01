Sardegna e Sicilia sullo stesso fronte per sostenere le grandi battaglie delle Isole in Europa. In particolare per trasferire nel Parlamento e nella Commissione Europea le rivendicazioni legate alla condizione di insularità: trasporti, continuità territoriale, disciplina degli aiuti di Stato, predisposizione del nuovo Piano di sviluppo rurale. Di questi temi hanno discusso oggi a Villa Devoto il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e l’eurodeputata del collegio insulare Francesca Donato (Lega), componente della commissione Economia, nonchè coordinatrice della commissione Sviluppo regionale e della commissione Agricoltura.

“Crediamo in un’Europa dei popoli, vicina ai cittadini, capace di ascoltare le proposte e le richieste che vengono da tutti i territori, e in modo particolare dalle Isole – ha detto Solinas – già dall’ottobre scorso la Sardegna si è fatta promotrice di un’alleanza a difesa dei diritti e degli interessi delle Isole del Mediterraneo per contrastare gli svantaggi naturali e strutturali dell’insularità, come riconosciuto dall’art. 174 del Tfue e dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 24 febbraio 2016”. Ora, ha aggiunto, “chiediamo un impegno preciso della Commissione sulle misure che si intendono adottare nel breve e medio termine”. Donato ha espresso la volontà di avviare a breve un tavolo di lavoro sugli stessi temi.

“Nei prossimi mesi – ha poi annunciato – sarà in Sardegna per una sessione di lavoro interamente dedicata all’Isola la Commissione Regi”. Si tratta dell’organismo parlamentare che valuta l’incidenza delle politiche Ue sulla coesione economica e sociale e coordina gli strumenti strutturali dell’Unione. “C’è grande attenzione nei confronti della Sardegna – precisa l’eurodeputata – grazie all’impegno con il quale il Presidente Solinas sta portando all’attenzione dell’Europa le sue rivendicazioni”.