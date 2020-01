Intervento della squadra di pronto intervento “2A” della sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 gennaio, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, per il soccorso di un gabbiano che probabilmente in volo è andato a finire sopra i cavi della linea elettrica, ed è rimasto ferito e con le zampette incastrate nei cavi in tensione.

Gli operatori della squadra VVF con l’ausilio di un’autoscala e coadiuvati dai tecnici di una squadra dell’Enel, che ha temporaneamente interrotto la tensione sulla linea, hanno effettuato il recupero del volatile affidandolo agli agenti del Corpo Forestale Regionale che hanno provveduto al trasporto in una clinica veterinaria per le cure del caso.

Per tutto il tempo delle operazioni di soccorso e recupero era presente sul posto il sindaco del comune di Pula.