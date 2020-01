Italia-Corea del Sud, valida per il turno preliminare della Coppa Davis 2020, in programma il 6 e il 7 marzo prossimo si giocherà sulla terra rossa all’aperto del Tennis Club Cagliari.

Si tratta di una delle dodici sfide che qualificheranno alle Finals del prossimo anno. Gli azzurri sulla terra rossa del circolo di Monte Urpinu hanno giocato già cinque volte e vantano altrettante vittorie.

Un sonoro 5-0 all’Ungheria (1968), poi il 3-1 rifilato al Cile (1985). Quindi la straordinaria performance con la Svezia di Wilander: un 3-2 ricco di spettacolo e tecnica con Canè a segnare indelebilmente il match del 1990. Risale al 2004, invece, il successo per 3-2 con la Georgia di Labadze.

A chiudere nel 2009 la vittoria per 4-1 contro la Slovacchia con Fognini protagonista. L’Italia ha vinto entrambi i confronti precedenti con la Repubblica di Corea: nel 1981 a Sanremo, nel primo turno del World Group, Corrado Barazzutti, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Gianni Ocleppo vinsero per 4-1; nel 1987 a Seoul, sempre nel primo turno del World Group, Paolo Canè, Claudio Panatta e Simone Colombo si imposero per 3-2 (con Canè vincitore in tre set su Kim nel singolare decisivo).

Nella storia della Coppa Davis la Corea del Sud (o Repubblica di Corea) ha partecipato al World Group nel 1981, nel 1987 e nel 2008, ma non è mai riuscita a superare il primo turno (nelle prime due occasioni stoppata proprio dall’Italia). La nazionale asiatica ha riconquistato nel 2019 un posto nel Gruppo Mondiale grazie alla vittoria in trasferta contro la Cina nella sfida del Gruppo I Asia/Oceania. Il tennista meglio classificato al momento è Soonwoo Kwon, 21 anni, numero 86 Atp come best ranking.

Ma quello più rappresentativo è sicuramente Hyeon Chung, 23 anni, numero 19 Atp come best ranking , reduce da un anno e mezzo non proprio fortunato che acausa di prblemi fisici lo ha fatto scivolare fuori di top 100. Senza dimenticare Duckhee Lee, 21 anni, numero 130 come best ranking, attualmente numero 233.