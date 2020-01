Incidente sul lavoro nella notte nel Verbano-Cusio-Ossola. Un 26enne è morto a Pallanzeno, nella ditta Travi e Profilati, che si occupa della produzione di acciaio.

Lo rende noto il 118. Non è noto, al momento, come sia morto il giovane, che era residente a Pieve Vergonte.

Il 26enne è morto schiacciato da alcune putrelle di ferro che stava scaricando da un camion. Sul posto sono intervenuti, con i sanitari del 118, i carabinieri e i tecnici dello Spresal. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La Travi e Prifilati di Pallanzeno, in Ossola, dà lavoro a circa duecento persone.