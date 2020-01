Zlatan Ibrahimovic va in gol contro il Cagliari per il temporaneo 2-0 del Milan alla sardegna Arena e per lui è un ritorno alle marcature in serie A dopo quasi 8 anni, alla sua seconda presenza dopo il nuovo sbarco in Italia.

L’ultima rete nella massima serie, sempre con la maglia del Milan, l’aveva infatti segnata nel derby del 6 maggio 2012, quando però i rossoneri erano stati sconfitti 4-2 dall’Inter.