Quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari. E Rolando Maran lo ammette: “Sono sconfitte che pesano come un macigno – ha detto a fine gara – anche se abbiamo fatto un buon primo tempo”. Nella ripresa, però, c’è stato il tracollo: “Bisogna invertire questo trend, non siamo nel periodo migliore.

L’episodio negativo pesa: prendere gol dopo 30 secondi ci ha fatto male. Poi riprendere le partite è difficile. Ma non direi che c’è un calo fisico perché nel primo tempo abbiamo fatto le cose giuste pur subendo la loro supremazia fisica”. Ancora due gol al passivo: “Su questo punto dobbiamo migliorare – ha spiegato il tecnico rossoblù – oggi abbiamo subito dei gol che non si possono concedere.

Dobbiamo lavorare, anche io, per migliorare le cose”. Non c’è stata la scossa anche coi cambi: “Dobbiamo toglierci questa cappa di dosso, ma non bisogna scordare che siamo in una posizione che tutti ci invidiano”. Per la seconda volta il Cagliari non segna.

“Ci possono essere dei momenti in cui si è meno brillanti, dobbiamo essere equilibrati nell’analisi della situazione. Dobbiamo tornare a fare meglio”.