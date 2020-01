Due giovani sono morti carbonizzati la scorsa notte nell’incendio dell’auto su cui viaggiavano, che si è capovolta. Un terzo è stato salvato da alcuni cittadini che udito lo schianto sono scesi in strada e la hanno estratta dall’auto in fiamme.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale san Martino: non sarebbe in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in Corso Europa poco prima delle 3 nella direzione del centro città. I tre viaggiavano su una Giulia Alfa Romeo: secondo le prime ipotesi, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto forse per eccesso di velocità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per permettere l’intervento corso Europa è rimasta chiusa al traffico per più di due ore.