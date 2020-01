Roghi di rifiuti e auto in fiamme: interventi dei vigili del fuoco

Notte impegnativa per i vigili del fuoco che hanno eseguito diversi interventi tra Cagliari, hinterland e Sanluri.

Nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari dopo la mezzanotte una squadra del 115 ha operato per spegnere le fiamme che hanno coinvolto alcuni bidoni della carta e che potevano propagarsi alle auto parcheggiate.

Intorno alle 01:00 un’autovettura in sosta è andata a fuoco in un’area nei pressi della statale 131 in territorio di Sanluri dove gli operatori dei vvff hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, in fase di accertamento le cause del rogo, sul posto anche i Carabinieri per ulteriori accertamenti.

Un’altro incendio di autovettura in sosta in via Isonzo ad Assemini (CA) dove i vigili del fuoco sono intervenuti, in fase di accertamento le cause del rogo, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Intorno alle 4:30 altre segnalazioni sono pervenute alla sala operativa dei vvff in via Is Mirrionis angolo via Cadello.

Intorno alle 5:40 altre segnalazioni sono arrivate dai residenti per un’incendio di cumuli d’immondizia e masserizie tra i palazzi del quartiere di San Michele.