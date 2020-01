Un tamponamento ha coinvolto diverse auto sull’ Asse mediano di scorrimento in ingresso a Cagliari all’altezza dell’uscita per via dei Valenzani.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Cagliari che sta effettuando i rilievi di legge e provvedendo a smaltire la coda che è di almeno due chilometri.

Notizia in aggiornamento