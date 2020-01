Il generale Khalifa Haftar e il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj saranno oggi a Mosca per rafforzare il cessate il fuoco e negoziare una possibile tregua. Lo ha annunciato un alto funzionario libico. “La firma di questo accordo – ha affermato il presidente del Consiglio di Stato (l’equivalente di un senato), Khaled al-Mechri, sulla televisione libica al-Ahrar – aprirà la strada al rilancio del processo politico”.

I libici voltino pagina sul passato e favoriscano il processo di pace: è l’auspicio espresso da al-Sarraj mentre è in partenza per Mosca per firmare un accordo di cessate il fuoco con il suo rivale, Haftar. “Chiedo a tutti i libici di girare la pagina sul passato – ha detto in un breve discorso in tv – di rifiutare la discordia e di favorire la stabilità e la pace”