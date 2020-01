Molti hanno indicato il Medio Oriente, ma non sono stati in grado di ‘azzeccare’ in maniera totale la collocazione del paese. In particolare, per l’8% l’Iran corrisponde in realtà all’Iraq. A giudicare dalla mappa diffusa da Morning Consult, un numero rilevante di americani ritiene che l’Iran si trovi nei Balcani. Un gruppetto di 10-12 persone ha puntato il dito anche sullo Stivale: c’è qualcuno convinto che Teheran sia in Puglia, nelle Marche, in Liguria o dalle parti di Venezia. E, come se non bastasse, per alcuni degli intervistati l’Iran è… negli Stati Uniti.