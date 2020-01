Manca un mese all’uscita di Father of All…, il tredicesimo album in studio dei Green Day e tra i fan cresce l’attesa e non solo, infatti la band nei prossimi mesi sarà in giro per il mondo con l’Hella Mega Tour.

Ma non mancheranno le sorprese, infatti ne ha parlato lo stesso cantante e chitarrista in un post su Instagram, nel quale ha spiegato che ai Green Day piacerebbe andare a suonare direttamente a casa dei fan.

Ricordiamo che i Green Day saranno in concerto in Italia al Firenze Rocks