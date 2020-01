Il Movimento 5 stelle è intenzionato a lanciare una nuova proposta in Consiglio regionale a favore di chi soffre di celiachia.

“La Sardegna è la regione italiana con la percentuale di celiachia maggiore rispetto alla sua popolazione – si legge nel post su Facebook del consigliere regionale pentastellato Cossu. “È questo il dato che emerge dalla più recente Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia. Dal 2017, con la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), la celiachia e la sua variante clinica, la dermatite erpetiforme, sono state inserite nell’elenco delle malattie croniche invalidanti, per le quali è previsto il regime di esenzione, sia per tutte le prestazioni sanitarie, sia per l’acquisto degli alimenti senza glutine”.

“Anche in Sardegna – continua il comunicato della proposta di legge pentastellata – è stata riconosciuta questa possibilità. Tuttavia, il sistema regionale sardo di erogazione dei buoni per i celiaci risulta di gran lunga superato. Soprattutto se paragonato a modelli tecnologicamente all’avanguardia come quelli adottati da altre Regioni, in particolare la Lombardia. La nostra proposta di legge intende raggiungere un duplice obiettivo: il miglioramento della qualità di vita degli assistiti e la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale”.

“Grazie alla dematerializzazione del buono spesa e alla gestione informatizzata dell’intero processo si consentirebbe infatti a Regione e ATS un più efficiente monitoraggio dell’andamento del costo dei prodotti senza glutine e una migliore tracciabilità delle operazioni connesse all’utilizzo dei buoni” conclude la proposta di legge del M5s.