L.A. Guns in Italia nel 2020; Arriva anche nel nostro Paese il tour più atteso dai fan del Classic Rock californiano!

Gli L.A. Guns quasi superfluo dirlo, sono tra le band del Sunset Strip più amate. Dieci milioni di dischi venduti e uno degli show live più incendiari di sempre li hanno resi delle assolute leggende. Per più di una decade gli L.A. Guns sono esistiti come due entità differenti: una guidata dalla voce storica Phil Lewis, l’altra dal chitarrista fondatore Tracii Guns (fondatore anche dei Guns’n’Roses e coautore di “Appetite for Destruction“).

Ma finalmente, dopo anni, Tracii & Phil hanno sotterrato l’ascia di guerra e sono tornati a lavorare insieme: è di fresca pubblicazione l’incredibile nuovo album “The Devil You Know“, già nelle principali classifiche mainstream, e la possibilità di sentire di nuovo Phil Lewis e Tracii Guns suonare insieme capolavori immortali come “Electric Gypsy“, “Sex Action“, “Ballad Of Jayne“, “Over The Edge” e una tonnellata di altri ha del clamoroso – a dirla tutta, fino all’anno scorso, aveva del fantascientifico! Insieme a loro, ospiti speciali di tutto il Tour, gli irlandesi Stone Trigger: tra i nomi più caldi del nuovo rock europeo, la band si è già esibita insieme a pesi massimi del Classic Rock come Eric Martin, John Corabi e Faster Pussycat: il loro mix letale di riff tiratissimi e ritornelli da stadio li ha già resi degli idoli in patria, e sicuramente faranno breccia anche nelle orecchie e nei cuori dei fans italiani!

Gli L.A. Guns sono un gruppo sleaze/glam metal statunitense, formatosi nel 1983 a Los Angeles. Hanno venduto più di 10 milioni di album in tutto il mondo. La musica degli L.A. Guns è spesso associata alla scena hair metal di Los Angeles degli anni ottanta, in particolare del sottogenere sleaze metal di cui i Guns N’ Roses furono l’esponente più rappresentativo (e di cui hanno fatto parte almeno tre dei membri originali – seppure alcune fonti sostengono tutti e quattro – degli L.A. Guns). Il gruppo riscosse un ottimo successo negli anni ottanta, soprattutto con i loro primi lavori.

21 MAGGIO 2020 | ORION LIVE CLUB, CIAMPINO (ROMA)

22 MAGGIO 2020 | BORDERLINE, PISA

23 MAGGIO 2020 | DRUSO, RANICA (BERGAMO)