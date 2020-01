Nihil Production e No Sun Music hanno annunciato l’arrivo in Italia degli Esoteric, band britannica di funeral doom metal.

Due date da non perdere per tutti gli amanti del genere, per la prima volta in assoluto a Roma il prossimo 6 marzo al Traffic Live ed il 7 marzo allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (MI)

Venerdì 6 Marzo

@Traffic Live Club – Roma

Sabato 7 Marzo

@Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)