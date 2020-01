Tre unici appuntamenti 2020 nel nostro Paese per Nanowar of Steel, una delle migliori Power Fun Epic Metal band di sempre, attualmente in tour in Europa, freschi di firma per Napalm Records.

Partiranno giovedì 20 febbraio da Collegno (TO) presso PAD14, saranno poi venerdì 21 febbraio al Vox di Nonantola (MO) per chiudere sabato 22 febbraio a Roma presso “Mascarata – Carnevale di Feudalesimo e Libertà” che si terrà a Largo Venue. Tre esclusivi appuntamenti italiani per tutto l’anno prossimo, a Carnevale, per la formazione romana, band di riferimento del genere Metal Demenziale Italiano ed Internazionale da oltre 15 anni, con centinaia di concerti in Italia ed Europa (hanno diviso il palco con Gamma Ray, Exodus, Hammerfall, Amorphis, Lacuna Coil, Paradise Lost, Eluveitie, Mago De Oz) e tre album alle spalle.

L’ultimo brano Norwegian Reggaeton ha già raggiunto quasi 4 milioni di views e il più recente full-length Stairway To Valhalla (AudioGlobe, novembre 2018) ha venduto oltre mille copie in pochi mesi ed è probabilmente il più grande album Happy-Metal di tutti i tempi, rappresentazione di un viaggio unico attraverso il sub-universo del metal: ogni brano con uno stile diverso, ma sempre pregno di quell’ironia unica che sprizza dai testi e dalle melodie della band.

NANOWAR OF STEEL

‘Ladder To Valhalla’ Tour 2020

Giovedì 20 febbraio 2020 – PAD14 – Collegno (TO)

Venerdì 21 febbraio 2020 – VOX – Nonantola (MO)

Sabato 22 febbraio 2020 – “Mascarata – Carnevale di Feudalesimo e Libertà”

Ecco le date del tour europeo

12.02 GRILLEN | COLMAR | FR

13.02 L’AQUARIUM | ST. MARTIN D’HÈRES | FR

15.02 IBOAT | BORDEAUX | FR16.02 L`USINE À MUSIQUE | TOULOUSE | FR

17.02 FERRAILEUR | NANTES | FR

18.02 LE PETIT BAIN | PARIS | FR

20.02 AUDIODROME | MONCALIERI | IT

21.02 VOX | NONANTOLA | IT

22.02 LARGO VENUE | ROMA | IT

27.02 SALA LOPEZ | ZARAGOZA | ES

28.02 SALAMANDRA | BARCELONA | ES

29.02 GARAJE | MURCIA | ES

05.03 LATA DE ZINC | OVIEDO | ES

06.03 INFINITY | PALENCIA | ES

07.03 FILOMATIC | LA CORUÑA | ES

24.04 FROM HELL | ERFURT | DE

25.04 LEMMYS | BAD FRIEDRICHSHALL | DE

26.04 NACHTLEBEN | FRANKFURT | DE

27.04 PITCHER | DÜSSELDORF | DE

28.04 NUKE CLUB | BERLIN | DE

29.04 LOGO | HAMBURG | DE

01.05 MIEV | GEISLINGEN | DE

02.05 OPEN HAIR FEST | BALZERS | LI

16.05 FOSA DE FRIKIS | MADRID | ES

03.07 PLANE’R | COLOMBIER SAUGNIEU | FR

04.07 KHAL’FEST | VALLORBE | CH

10.08 BACKSTAGE | MUNICH | DE