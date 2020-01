Tentato furto nella chiesa di San Giuseppe, a Pirri. I responsabili hanno provato a staccare la grata di una delle finestre della chiesa, senza però riuscirci non riuscendoci sono entrati in uno stabile sempre di proprietà della parrocchia, ma in uso ad un’associazione.

I ladri hanno rovistato ovunque in cerca di oggetti di valore e denaro, ma non hanno trovato nulla. Prima di darsi alla fuga hanno dato fuoco a un cestino dei rifiuti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.