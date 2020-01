Nuova rivolta al Cpr di Torino. Questa mattina alcuni ospiti hanno dato alle fiamme i materassi. Cinque agenti di polizia, intervenuti sul posto, sono rimasti feriti. Niente di grave, per fortuna: sono stati portati in ospedale e i medici hanno riscontrato contusioni guaribili in una settimana.

La polizia ha quindi verificato nei filmati di videosorveglianza della struttura e ha così arrestato cinque persone ritenute responsabili dei disordini.

Non sono nuove queste rivolte: la notte tra il 4 e il 5 gennaio nel Cpr era scoppiata una rivolta durante la quale erano stati appiccati incendi in tutte le aree del complesso: sei persone erano state arrestate e la Questura aveva anticipato i rimpatri.

Proteste dalle modalità simili si sono verificate anche nei Cpr di Caltanissetta, Trapani e Bari. Secondo gli inquirenti, i disordini avrebbero una “regia comune” e l’ipotesi è che a pianificare le ribellioni siano esponenti della galassia anarchica.