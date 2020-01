Intorno alle 7 di questa mattina è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti due treni della metropolitana di Napoli appena fuori dalla stazione Piscinola.

Le dinamiche dello scontro sono state già appurate: un treno, che dal deposito si stava immettendo sul binario 1, si è scontrato con un altro treno che viaggiava sullo stesso binario e che si stava dirigendo in stazione. I due macchinisti sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli: uno per trauma toracico e l’altro per trauma cervicale. Entrambi non si trovano in gravi condizioni.

Tra i passeggeri ci sono contusi, ricoverati per trauma cranico mentre altri sono stati medicati sul posto.