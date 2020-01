“Il problema di Palermo era il “tciaffico”, quello del turismo sardo è la posidonia”. Ironizza in questo modo Francesco Agus, consigliere regionale in quota Progressisti, sul dibattito che investe in queste ore il Consiglio regionale sardo: la gestione della posidonia spiaggiata. Dopo un incontro pubblico organizzato dalla Lega ad Alghero e promosso dal presidente del consiglio regionale Michele Pais, lo scontro tra Lega e M5S si è infatti riacceso.

“Il problema del turismo? Non la rimozione della posidonia”

Agus, in un post su Facebook, cerca di riportare l’attenzione sull’annoso problema della continuità territoriale sarda. “Questa – spiega, pubblicando due immagini – è la situazione per chi oggi vuole essere sicuro di avere un posto in un volo per la Sardegna nel mese di agosto. Non è una responsabilità dei vettori, ovviamente, ma frutto della semplice applicazione della legge della domanda e dell’offerta: l’incertezza riguardo la proroga della continuità territoriale ha fatto salire alle stelle i prezzi dei collegamenti low cost, le uniche connessioni con la penisola rimaste.

Guarda le immagini: