Dopo l’incontro organizzato dalla Lega nella città di Alghero, presieduto e promosso anche dal presidente del consiglio regionale Pais, sono sorte nuove polemiche sulla posidonia, in particolare su quella che si trova sulle spiagge.

La deputata del Movimento Cinquestelle Paola Deiana, ha proposto, contrariamente a quello che vorrebbe la maggioranza in Regione, di riutilizzare l’alga a fini produttivi per risolvere una volta per tutte la difficoltà di smaltimento.

“Puntiamo a una legge che risponda a tutte le sensibilità in campo. Noi però dobbiamo confrontarci con l’esigenza di rendere fruibile l’arenile, quindi – ha detto il consigliere regionale della Lega, Michele Ennas, componente della commissione Ambiente – proponiamo una serie di interventi che vanno dal mantenimento in loco, laddove possibile, che è la soluzione preferibile, oppure allo spostamento ed eventualmente all’utilizzo di questa matrice organica”.

“Auspichiamo soluzione al problema della posidonia spiaggiata, che può trasformarsi in una grande opportunità economica”, ha concluso Pais. “Questa è la politica della scorrettezza e delle prese in giro ai cittadini – tuona invece la parlamentare – Alcuni politici operano solo per scopi demagogico-elettorali, dimenticando che i risultati si raggiungono solo col concorso di tutte le parti”, insiste Deiana. “Anziché fare gli interessi dei cittadini, chi governa la Regione fa propaganda”, accusa.

“Cos’hanno fatto davvero sulla posidonia?”, chiede Paola Deiana. “Hanno presentato una proposta di legge totalmente inadeguata, che va contro le necessità reali, e ha organizzato un incontro tardivo e ingannevole per occupare spazio mediatico”, risponde. “Non si contesta l’organizzazione di un convegno in sé – chiude la deputata pentastellata – ma la tempistica e le modalità pretestuose”.