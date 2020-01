È successo durante la notte nel quartiere di Sant’Elia. Quattro colpi di pistola, caricata a pallini, sono stati sparati contro due auto: una Fiat Cinquecento Abart e una Renault Clio.

Le auto, che appartengono a una sola persona già nota alle forze dell’ordine, erano parcheggiate in via Schiavazzi quando qualcuno, (ancora non si è scoperto il criminale), o a bordo di una moto o di un’altra auto, ha sparato mandando in frantumi i vetri delle macchine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari, impegnati per capire le dinamiche dell’accaduto.