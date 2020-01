“Torun è ultima, ma non sarà una partita facile”. Così Edoardo Casalone, l’assistant coach della Dinamo Sassari. Alle 20.30 si troverà ad affrontare i polacchi del Polski Torun per l’undicesimo turno di Champions League, cercando contemporaneamente di ottenere i punti necessari alla qualificazione del turno successivo.

“All’andata è stata una partita intensa, combattuta e ad alto ritmo – dice Casalone – dovremo giocare con la massima attenzione perché la loro propensione in attacco ci ha messo in difficoltà”. Dinamo Sassari conta di recuperare Dwayne Evans.

“Viene valutato di giorno in giorno, non ha niente di particolare ma domenica si è deciso di non farlo giocare per prudenza – spiega l’assistant coach – vediamo come si sente oggi dopo il lavoro differenziato e poi domani si deciderà”. Per il resto, “ieri abbiamo fatto lavoro individuale col preparatore Matteo Boccolini – aggiunge – oggi torniamo in campo per preparare la partita e sappiamo che ci potrebbe permettere di raggiungere la qualificazione matematica tra le prime quattro in classifica”.