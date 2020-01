Grave incidente sulla strada statale 387, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, all’altezza dell’ex Polveriera a Selargius, tra un’auto e un pulmino.

Un 39enne è stato trasportato con assegnato un codice rosso all’ospedale Brotzu e le sue condizioni al momento risultano gravi. Altre due persone sono rimaste ferite lievemente.

Per cause non ancora accertate, un’auto e un pulmino si sono scontrati violentemente e uno dei passeggeri è stato sbalzato fuori dalla macchina, battendo la testa e perdendo i sensi.

Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, le ambulanze del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato il 39enne in ospedale.

Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti.