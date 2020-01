Per non dimenticare. Nicola Mette, artista sassarese, firma col titolo Fahrenheit la performance che i terrà a Roma il 27 gennaio in occasione del Giorno della Memoria. Per non dimenticare il dolore, la violenza e la discriminazione.

Mette attraverserà vie e piazze della capitale con indosso una veste a righe, una valigia in mano, sul petto la stella gialla di David e il numero di matricola 173472: quello del padre della senatrice Liliana Segre, Alberto, che fu condotto ad Auschwitz l’8 dicembre del 1943 e assassinato il 12 aprile del 1944.