La settimana per i segni di terra annuncia problematiche a livello sentimentale che potrebbero minare l’equilibrio. I cuori solitari decideranno di lasciarsi andare alle passioni, mentre il lavoro attraverserà alti e bassi. Per i segni di acqua questa settimana ci sarà la famiglia al centro degli interessi, con grande apprezzamento da parte del partner. I single saranno brillanti e comunicativi. Nel lavoro le idee saranno molto chiare e ci sarà molta propensione a prodigarsi per gli altri. Questa settimana per i segni di aria non sarà delle migliori, molti saranno ancora sotto stress e avranno poco tempo da dedicare al partner. Per i single ci saranno ottime prospettive nel fine settimana per trovare l’anima gemella, mentre sul lavoro ci saranno progetti da completare con urgenza. Non sarà una settimana facile per i segni di fuoco, il dialogo sarà difficile e ci saranno incomprensioni con le persone vicine. La situazione migliorerà nel fine settimana per tutti i nati del segno. Sul lavoro la concentrazione sarà messa a dura prova e sarà opportuno fare la massima attenzione durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: sarete nervosi per buona parte della settimana e in famiglia basterà davvero poco per accendere le liti. Non vi tirerete indietro alle discussioni e questo potrebbe innescare litigi anche forti. Le stelle consigliano di essere pazienti e di placare gli animi. Nel fine settimana tuttavia le crisi si appianeranno e qualsiasi incomprensione verrà spazzata via.

Lavoro: questa settimana potreste risultare alquanto scontrosi, soprattutto al lavoro, e in particolare in ambiti in cui sarete costretti a stare a diretto contatto con le persone, come con i colleghi. Marte vi renderà inclini a sollevare polemiche anche per questioni di poco conto.

Toro

Amore: in questo periodo il vostro equilibrio potrebbe non essere al top e alcune problematiche a livello sentimentale potrebbero minarlo. A partire da mercoledì però le cose cambieranno e riuscirete ad avere una visione più ampia di quanto vi sta accadendo. I cuori solitari decideranno di aprirsi e di lasciarsi andare alle passioni.

Lavoro: nei primi giorni della settimana avrete a che fare con una grinta lavorativa pazzesca e le energie saranno alle stelle. Invece, nella seconda settimana batterete la fiacca e avrete poca voglia di osare sul posto di lavoro. L’oroscopo consiglia di reagire e di farsi avanti per avere ciò che vi spetta, come un aumento di stipendio o una promozione.

Gemelli

Amore: in settimana avrete qualche discussione con la persona amata per delle divergenze di pensiero o per questioni economiche. Non pensate di far cambiare idea al partner solo perché lo volete voi, piuttosto ragionate e accettate cosa ha da dire. Il weekend sarà un momento adatto per riprendere i contatti con qualcuno e i cuori solitari potranno decidere di tornare da qualche vecchio amore.

Lavoro: sul lavoro seguirete dei progetti che avevate iniziato da qualche tempo e cercherete di condurli in porto. Alcune questioni richiederanno una maggiore concentrazione e non vi sarà difficile trovarla se desiderate raggiungerete presto i vostri obiettivi. Questo atteggiamento vi riserverà sorprese da cogliere al volo.

Cancro

Amore: questa settimana la famiglia sarà al centro della vostra attenzione e dopo qualche giornata complicata tutto tornerà tranquillo. Ciò favorirà anche il buonumore ed il partner ne sarà di certo entusiasta. Mercurio favorirà i single del segno rendendoli brillanti e comunicativi, ma anche molto passionali.

Lavoro: nella sfera lavorativa mostrerete grande chiarezza di idee e sorprenderete tutti coloro che vi sono accanto. Durante la settimana sarete in vena di prodigarvi per gli altri e potrete anche aiutare colleghi e amici a risolvere questioni spinose. Attenti però a non trascurare le vostre faccende, potreste rimanere indietro e perdere le occasioni desiderate.

Leone

Amore: durante questa settimana probabilmente sarà necessario non osare troppo con l’amore. Non saranno concessi colpi di testa, per cui sarà preferibile adottare un atteggiamento prudente con chi vi circonda. Anche i single dovranno ponderare con estrema attenzione ogni mossa.

Lavoro: purtroppo questa sarà una settimana in cui dovrete fare poco o niente e nel lavoro non ci saranno grosse novità. Approfittatene per far quadrare i conti nel vostro portafogli e per rafforzare i progetti che vi siete prefissati di raggiungere. Cercate anche di migliorare i rapporti con qualche collega con cui avete avuto delle divergenze, ne gioveranno i risultati futuri.

Vergine

Amore: qualche dubbio o ripensamento in merito alle ultime scelte effettuate potrebbe balenare nella mente di molti Vergine, ma sarà solo per i primi due giorni della settimana. Infatti, da mercoledì il pensiero scorrerà fluido sia per chi è in coppia che per i single. In più, chi lo vorrà avrà tutto il weekend per recuperare un rapporto e ravvivare l’intesa.

Lavoro: questa settimana vi potreste imbattere in una situazione lavorativa alquanto spinosa e abbastanza difficile da portare a termine. Per fortuna da metà settimana ogni cosa si sistemerà e con poco sforzo riuscirete a far combaciare le vostre necessità con quelle degli altri.

Bilancia

Amore: la settimana in corso non sarà delle migliori per i nati del segno, molti saranno ancora sotto stress e manifesteranno un calo drastico del desiderio. Non avrete molto tempo per il vostro partner, anzi potreste trascurarlo per il lavoro. Per i single ci saranno ottime prospettive di trovare qualcuno che corrisponde al proprio ideale.

Lavoro: ci sono molti progetti che dovrete necessariamente portare a termine entro questa settimana. Sarete immersi di lavoro e lo stress vi porterà ad essere anche irascibili. Sarà bene ritagliarsi degli spazi di relax per riprendere fiato, oppure delegate ogni incombenza alla prossima settimana.

Scorpione

Amore: in famiglia e con il partner questa settimana potreste apparire piuttosto silenziosi, ma la verità è che la vostra mente sarà occupata da altri pensieri. Tuttavia, avrete occasioni in abbondanza per far capire che siete presenti e che tenete alla vostra metà. Per i single sono previsti nuovi incontri interessanti che potranno sfociare in amicizia o amore.

Lavoro: la settimana non sarà particolarmente favorevole per il settore economico, quindi sarà bene sfruttare ogni occasione finanziaria che vi capita a tiro. Soprattutto nella seconda metà della settimana fate di tutto per mettere a punto accordi e progetti che potrebbero fare la differenza per le vostre finanze.

Sagittario

Amore: sarà un periodo molto turbolento, in cui potreste facilmente esternare ciò che non vi piace di una determinata situazione. Il consiglio è quello di evitate le discussioni più che potete e di fare buon viso a cattivo gioco. I cuori solitari potranno scegliere chi frequentare e decidere se intrattenere un legame più del dovuto.

Lavoro: la settimana si preannuncia carica di impegni lavorativi e saranno tante le questioni a cui dovete far fronte. Ci saranno però ottime possibilità per ottenere promozioni e riconoscimenti, ma dovrete farvi spazio tra la concorrenza. Non si escludono invidie e colpi bassi da parte di colleghi importuni.

Capricorno

Amore: non sarà una settimana particolarmente rosea, potreste avere serie difficoltà sul fronte della comunicazione e a rimetterci saranno le persone che avete vicino. Avrete bisogno di serate in completo relax per ristabilirvi e per fortuna da giovedì le cose andranno meglio. Anche per i single la situazione migliorerà e potranno instaurare ottimi rapporti.

Lavoro: Mercurio metterà a dura prova la vostra concentrazione durante la settimana. Sarà bene porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, onde evitare errori grossolani. Non fidatevi ciecamente di tutti e tenete sotto controllo la gestione dei vostri progetti, andrete sul sicuro.

Acquario

Amore: questa settimana vi servirà qualche dritta per ristabilire un equilibrio giusto ed essere efficienti su tutti i fronti. Per fortuna con Venere dalla vostra parte sarete vincenti. Questo cielo premia i nuovi amori ma potrebbe anche portare una grande stabilità nelle coppie datate. Per i single si rafforzano le amicizie e sono in vista nuove conoscenze.

Lavoro: sul lavoro i viaggi e gli spostamenti aprono buone prospettive professionali. Le molteplici occasioni che ci saranno in questi sette giorni daranno ai nativi la possibilità di creare nuove iniziative e di gettare le basi per progetti molto ambiziosi. Dovete credere di più in voi stessi e avere fiducia nelle vostre capacità.

Pesci

Amore: sarà una delle settimane migliori del mese, perché inizia una rivoluzione che porterà un po’ di tranquillità a livello sentimentale. Cercate di non rinvangare il passato e non fatevi travolgere dai ricordi. Adesso inizia la fase di recupero, ed è valida per tutti i fronti. I cuori solitari potranno conoscere l’anima gemella.

Lavoro: sul lavoro e nelle collaborazioni non dimenticate di essere ottimali e perspicaci. Nettuno e Venere nel segno vi aiuteranno ad avanzare nei vostri progetti professionali e a raggiungere i traguardi desiderati. Fate attenzione alle insidie di qualche concorrente invidioso.