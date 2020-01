L’Università di Cagliari ha presentato una proposta per un monitoraggio attraverso le reti 5G allo scopo di supportare la pubblica amministrazione e le aziende private nella gestione dei servizi legati alla mobilità delle persone e all’uso efficiente delle risorse idriche. Portavoce del progetto, che è arrivato terzo nel bando Mise sul programma di finanziamento alle tecnologie emergenti nell’ambito del 5G su un totale di sei vincitori finali, Luigi Atzori del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica.

Il finanziamento totale è di oltre 1 milione di euro, con i quali l’Università di Cagliari, in collaborazione con Linkem, operatore 5G nella banda ultralarga wireless, e Tiscali, tra le principali società di telecomunicazioni in Italia, sperimenteranno l’introduzione di sistemi di sensing distribuito prevalentemente nell’ambito della Green Economy, finalizzati al monitoraggio distribuito sicuro, affidabile e intelligente. Il primo sistema di monitoraggio intelligente si concentrerà sulla mobilità sostenibile con l’obiettivo di monitorare il movimento delle persone per fornire informazioni importanti per la pianificazione e gestione di servizi pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, con uno sguardo particolare al trasporto pubblico.

Il secondo sistema, che consisterà nell’installazione di dispositivi di rilevazione nelle abitazioni con l’obiettivo di monitorare i consumi ma anche la qualità dell’acqua erogata all’interno delle abitazioni, riguarderà la gestione del servizio idrico in ambito urbano. Contribuiranno all’opera anche l’Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare (Infn) mettendo a disposizione l’infrastruttura cloud e strumenti per l’intelligenza artificiale (AI). Mentre le Pmi innovative GreenShare e Flosslab si occuperanno dello sviluppo e sperimentazione dei due progetti (Use cases). Hanno manifestato il proprio interesse al progetto nei due ambiti applicativi individuati anche la Regione, il Comune di Cagliari, i Comuni di Guspini e Iglesias, Ctm S.p.A. (azienda di trasporto pubblico locale), Abbanoa S.p.A. (gestore unico del Servizio Idrico Integrato).