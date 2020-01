Un 61enne è stato denunciato dagli uomini della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari dopo essere stato colto in flagrante mentre pescava a strascico a pochi metri di profondità e rischia anche una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro.

L’uomo possedeva una barca da diporto che aveva trasformato in un piccolo peschereccio, modificando una rete per effettuare lo strascico tradizionale e successivamente, durante la notte, il 61enne ha calato la rete nel canale di Santa Gilla, ma è stato bloccato prontamente dai finanzieri. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi: a bordo del natante vi erano il pescatore abusivo sorpreso in compagnia di un complice.

Fiamme gialle dopo un breve inseguimento erano riuscite a fermare il fuggitivo, sequestrando quindi l’attrezzatura e il prodotto dell’attività illecita che è stato immediatamente rigettato in mare dato che era ancora vivo.