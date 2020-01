Il Coro e l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari portano la Sardegna oltreoceano con la proiezione di “The Oratorio”, il documentario che vede protagonista e ideatore Martin Scorsese, il celebre regista statunitense naturalizzato italiano, il 23 gennaio in prima mondiale in California, al festival cinematografico di Santa Barbara. Il Filmato, che racconta la riscoperta e prima esecuzione moderna, ad opera del Lirico di Cagliari, del concerto “Oratorio for the Benefit of the Orphan Asylum” (1826), è stato prodotto dalla Provenance Productions di New York per la regia di Jonathan Mann.

Nessuna traccia dello spartito che però era stato ricostruito e riproposto nella sua interezza quasi 200 anni dopo. Scorsese rievoca gli anni dell’infanzia durante i quali frequentava quella parrocchia, partecipava al coro della chiesa, per poi diventarne benefattore.

Il progetto di internazionalizzazione del Lirico ha raggiunto il suo apice con la produzione dell’Ape musicale, che è stata la prima opera italiana destinata al pubblico americano, di Lorenzo Da Ponte, librettista di Mozart e fine uomo di cultura, i cui funerali furono celebrati proprio nella cattedrale di Saint Patrick.

Anche Nicola Colabianchi, attuale sovrintendente a Cagliari, esprime la sua soddisfazione: “Questa ribalta internazionale è motivo di orgoglio, risultato di un’attenzione verso uno sguardo più universale”.