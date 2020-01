Ufficialmente conclusa, attraverso contributi scritti depositati dai diretti interessati, la procedura di consultazione avviata dal Dipartimento del Commercio americano sulla nuova Black list allargata dei prodotti europei, compresi quelli italiani.

Il consulente Gianluigi Borghero ha seguito dal punto di vista legale tutte le tappe della questione Dazi Usa per il Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP. Ora si attende il verdetto delle autorità americane per comunicare le proprie decisioni, ma ancora non c’è una data.

“Il Consorzio osserva con molta attenzione gli sviluppi della vicenda”, garantisce Borghero. “Ci aspettiamo a breve la pubblicazione della nuova lista, con la relativa definizione aggiornata dell’importo dei dazi. Naturalmente siamo un po’ in apprensione, ma abbiamo fatto il possibile per tutelare il prodotto e speriamo in un esito positivo”.

Pochi giorni fa il presidente del Consorzio Salvatore Palitta aveva lanciato un appello alle Istituzioni italiane affinchè stessero vicine ai produttori per tutelarli e proteggerli con tutti i mezzi a loro disposizione e all’Unione Europea per un’azione comune contro la nuova ondata di dazi Usa.