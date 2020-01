Nella giornata di oggi in quarta commissione i due consiglieri dei Progressisti Maria Laura Orrù e Antonio Piu, dando seguito al pressing da parte delle opposizioni sulla questione trasporti e soprattutto continuità territoriale aerea, hanno chiesto e ottenuto la convocazione dell’assessore dei Trasporti Giorgio Todde. “E’ necessaria un’azione rapida per impedire che il sistema di continuità territoriale isolano imploda fra poche settimane con la scadenza dell’attuale regime di oneri di servizio pubblico”, hanno comunicato in una nota.

I Progressisti puntano, con la loro richiesta, a portare in Consiglio regionale un tema “non più procrastinabile, sia per quanto riguarda la proroga del sistema attuale di continuità territoriale, sia per avere contezza di quali siano i dettagli della nuova proposta presentata dalla Giunta regionale alla Commissione europea”. Un’istanza simile arriva anche dai pentastellati: “Basta attese – afferma il consigliere Roberto Li Gioi – il Consiglio regionale deve essere convocato con urgenza, questa settimana, la prossima al massimo. Stiamo rischiando conseguenze devastanti per la nostra economia, alcune già evidenti”.

Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, ha risposto subito proponendo che la seduta statutaria del 3 febbraio si concentri sul tema della continuità e dei trasporti. Ma, aggiunge l’esponente del M5s, “stiamo parlando di altri venti giorni d’attesa. Giorni persi. Inconcepibile. Un consiglio sui Trasporti straordinario deve essere convocato immediatamente e non dissennatamente posticipato”.