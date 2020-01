Partono, da mercoledì 15 gennaio e per tutto il mese, le rilevazioni che coinvolgeranno i cittadini nella definizione delle priorità per lo sviluppo strategico del territorio della Città metropolitana di Cagliari. Saranno presenti nei 17 Comuni che fanno parte dell’area dei rilevatori-dialogatori a coppie, con il duplice obiettivo di fornire informazioni sulla Città metropolitana e raccogliere opinioni sulle esigenze, aspettative e priorità di sviluppo e crescita del territorio da chi ci vive, lavora e opera, in prima persona, opinioni che saranno prese in considerazione nel processo di elaborazione del Piano Strategico, sul quale lavoreranno anche esperti dell’Università di Cagliari.

La rilevazione partirà mercoledì 15 gennaio a Cagliari, Quartu e Quartucciu, poi proseguirà a Sestu, Monserrato, Selargius, Sarroch, Pula, Villa San Pietro, Decimomannu e Uta. Dal 23 al 26 gennaio tornerà anche nel capoluogo e si concluderà tra il 28 e il 31 a Elmas, Assemini, Capoterra, Sinnai, Settimo San Pietro e Maracalagonis. L’indagine verrà effettuata attraverso un questionario online, da compilare con l’ausilio dei rilevatori attraverso dispositivi elettronici.

I rilevatori saranno presenti dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana che va dalle 16 alle 20, mentre sabato 18 (a Sestu, Monserrato e Selargius) l’orario prescelto è quello mattutino, dalle 10:30 alle 14:30. Attivi sabato 25 e domenica 26 a Cagliari sia la mattina che il pomeriggio dalle 10:30 alle 14:30 e dalle 16 alle 20. I rilevatori saranno saranno riconoscibili attraverso una spilla con la dicitura ‘Piano Strategico per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari’ e un badge che riporterà nome e cognome e copriranno i punti strategici e più frequentati di ciascun Comune.