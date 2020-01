Il deputato pentastellato Mario Perantoni, commentando la pubblicazione della relazione per la ridefinizione delle piante organiche dei magistrati, ha annunciato: “Per il distretto della Corte d’Appello di Cagliari gli organici dei magistrati sono stati sensibilmente aumentati per la sezione distaccata di Sassari della Corte d’Appello, che vedrà aumentare l’organico di due unità, per l’ufficio di sorveglianza e per il tribunale di Sassari che rispettivamente vedranno aumentato l’organico di una unità ciascuno, ma soprattutto vengono decisamente riviste le piante organiche dei magistrati del tribunale di Tempio Pausania e della Procura della Repubblica di Tempio”.

“Presso il tribunale di Tempio – ha continuato Perantoni – la pianta organica sarà aumentata di tre unità e per la Procura di due. E’ un impegno che il Ministro Bonafede aveva assunto fin dall’inizio del suo insediamento, avevamo rappresentato fin da subito la volontà di rafforzare le piante organiche dei magistrati e in particolare di intervenire presso le sedi più scoperte sotto questo punto di vista: a distanza di poco più di un anno e mezzo dall’insediamento del primo Governo Conte, si è giunti a questo risultato con un aumento più che soddisfacente della dotazione organica dei magistrati in particolare per quanto riguarda il tribunale gallurese”.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha concluso il parlamentare – perché era un impegno preso specificamente per la giustizia gallurese e sottolineo che questo è l’ennesimo fatto concreto posto in essere da questo Governo, in particolare dal ministro Bonafede, per ridare efficienza alla giustizia”.