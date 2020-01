La base aerea T4, ubicata nella parte orientale della provincia siriana di Homs, nota anche come base aerea militare di Tiyas, viene usata dalle forze iraniane presenti nel Paese mediorientale a supporto delle forze governative del presidente Assad.

In precedenza la base era stata attaccata dalle forze israeliane.

L’agenzia di stampa siriana Sana ha riferito che la contraerea ha respinto un attacco mirato contro la base militare T4.

Secondo i media statali siriani, droni e missili sono stati coinvolti nell’attacco alla base militare aerea, diversi razzi sono stati abbattuti dalla contraerea.

Non sono stati segnalati danni o vittime. Gli abitanti del posto sostengono che caccia non identificati abbiano colpito diverse strutture della base militare. Notizie non confermate suggeriscono che almeno 8 missili hanno colpito la base aerea T4, danneggiando diverse caserme ed hangar. Secondo quanto riferito, la contraerea siriana ha intercettato 6 razzi.

Non ci sono al momento notizie di vittime e mancano informazioni dettagliate su chi abbia effettuato l’attacco contro l’importante struttura militare siriana.

Fonte Sputnik