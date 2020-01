La polizia ha arrestato uno studente accusato di essere il killer di un coetaneo in un liceo di Houston, in Texas. La notizia rilanciata dalle agenzie di stampa, parla di una sparatoria avvenuta ieri intorno alle 16:00 locali, le 23 in Italia, nella Bellaire High School.

Il ragazzo è stato individuato poco prima delle 20 locali, alle 19:45. La sua fuga durata circa 4 ore.