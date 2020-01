Un magistrato in servizio alla Corte d’Appello di Catanzaro, e due avvocati, uno del foro di Catanzaro e l’altro di Locri sono stati arrestati dalla Guardia di finanza su disposizione della Dda di Salerno per corruzione in atti giudiziari.

Le indagini sono state avviate nel 2018 e coordinate dalla Dda di Salerno ed hanno permesso di ricostruire “una sistematica attività corruttiva” nei confronti del magistrato.