Il dominio dell’Alta Pressione, in un modo o nell’altro, sta per subire una battuta d’arresto. Nel corso del weekend, fin dalla giornata di giovedì, vi sarà una ridistribuzione delle strutture bariche sul continente europeo, in particolare uno spostamento dei massi anticiclonici verso l’Atlantico orientale.

Il contestuale riaffacciarsi di alcune depressioni atlantiche, sostenute in quota da aria moderatamente fredda nordica, darà luogo a un cambiamento più o meno consistente. Il più o meno è riferibile alle difficoltà modellistiche nell’inquadrare al meglio gli scenari meteo climatici.

La nostra Isola potrebbe ricevere delle precipitazioni nella giornata di venerdì, allorquando dovremmo assistere al passaggio di un impulso freddo fortemente instabile al Centro Nord Italia. Le ultimissime interpolazioni modellistiche ad alta risoluzione ci dicono che potrebbero esserci piogge a carattere di rovescio specie sui settori ovest e nord, in estensione nell’interno e con un repentino calo della quota neve che entro fine giornata dovrebbe attestarsi attorno ai 1000 metri.

Tra sabato e domenica dovrebbe crearsi un’ampia struttura depressionaria iberico-marocchina, i cui risvolti sono ancora tutti da valutare.

Torneremo a parlarne venerdì, ma per il momento possiamo confermarvi che farà freddo nell’arco di tutto il fine settimana.

In collaborazione con MeteoSardegna