Un “amore malato” è ciò che ha spinto un 28enne di Quartu a inseguire e speronare l’auto con a bordo la ragazza di cui si era invaghito. Il fatto è avvenuto a Burcei e nel mirino dei Carabinieri, che hanno fatto partire subito la denuncia per minaccia, danneggiamento e porto di armi per offendere, è finito anche un 30enne che era in macchina con lui.

L’inseguimento risale a domenica quando il ragazzo, sprovvisto oltretutto di patente di guida, si è messo alla guida di un’auto senza assicurazione per inseguire una macchina con a bordo tre persone, tra le quali una ragazza che gli aveva fatto battere il cuore.

Il giovane ha anche speronato più volte l’auto con a bordo la malcapitata, nel centro abitato del paese, ma poi il conducente della macchina che ospitava la ragazza è riuscito a seminarlo e dare quindi l’allarme. Solo tanta paura per la povera protagonista della vicenda. Sul posto sono subito intervenuti i militari che hanno bloccato il 28enne, trovandolo anche in possesso di un coltello con una lama di 21 centimetri.