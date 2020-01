Momenti di grande paura sono quelli che ha vissuto un 31enne durante la scorsa notte alla fermata dell’autobus di Monserrato. Un 42enne e due giovani di 23 e 19 anni, tutti residenti nel campo nomadi di via dell’Aeronautica, hanno dapprima avvicinato il povero malcapitato che attendeva il passaggio del mezzo pubblico in via Cesare Cabras, poi gli si sono scagliati contro rubandogli il portafogli che conteneva denaro e documenti, per poi scappare via.

Il 31enne però ha avuto la forza di chiamare immediatamente il 112 e i carabinieri, prontamente intervenuti, anche visionando i filmati delle telecamere della zona, sono riusciti a risalire agli autori della rapina, bloccandoli, ma non riuscendo purtroppo a recuperare la refurtiva.

I rapinatori sono stati successivamente denunciati.