La lineup di Bayfest20 comincia a prendere forma: tre novità si aggiungono al cartellone. Anti-Flag, Satanic Surfers e Strung Out animeranno la VI edizione del Festival Punk più importante in Italia

ANTI – FLAG

Per oltre due decenni gli Anti -Flag sono stati in prima linea nel punk rock socialmente consapevole, pubblicando instancabilmente musica, tournée, organizzando e introducendo generazioni di fan al progressismo attraverso canzon i di protesta infuocate, spara te in faccia a una nazione impaurita e divisa. La loro musica spazia dal punk hardcore al punk rock della California e dei Green Day fino allo ska: un ribollente minestrone di ribellione. Gli Anti-Flag riescono a sintetizzare il suono punk nella sua interezza in maniera perfetta e originale: sarà per la grandissima passione di ogni singolo componente o forse perché hanno semplicemente fatto la storia del genere. Dopo tutto ciò, la band non smette comunque di andare all’attacco: infatti, dopo il penultimo album “American Fall”, continua la sua militanza contro l’amministrazione Trump, tanto da schiaffarlo sulla copertina del nuovo album “20/20 vision”. Stando alle parole di Justin Sane, frontman della band: “L’album è esplicitamente immerso in questo tempo e questo luogo. È un disco che cerca di tracciare una linea nella sabbia contro la propaganda d’odio dell’amministrazione Trump, e di tutti i leader politici che promuovono valori razzisti e bigotti per creare un clima di paura e tensione per mantenere il potere. Non lasciate che quei bastardi vi tirino giu.”

SATANIC SURFERS

Dopo la reunion, il ritorno di Rodrigo alla storica postazione di batterista e voce e le ultime due date italiane in supporto ai Lagwagon, la febbre da “Satanic” è salita alle stelle! La band, insieme a Millencolin, Refused e No Fun At All ha fatto la storia del punk rock scandinavo, conquistando una gremita schiera di fan anche oltreoceano. L’attesa per l’ultimo disco è stata ampiamente ripagata visto che questo mantiene invariata la coerenza e l’attitudine pura e senza compromessi che da sempre ha caratterizzato la band, proiettando il loro sound in un delirio di aggressività, grinta e passione. “Back From Hell” (aprile 2018) mantiene intatta l’urgenza espressiva della band che, a livello di scrittura, si mette in gioco senza riserve e senza compromessi; allo stesso modo in cui si mette gioco durante gli spettacoli dal vivo, dove, gettando sul palco anima e corpo, riesce a firmare ogni volta degli show memorabili.

STRUNG OUT

Gli Strung Out sono una band hardcore punk di Simi Valley, in California, formatasi nel 1989. Sono conosciuti principalmente per il loro stile musicale che fonde tra loro elementi punk rock e heavy metal, dando vita a un sound riconoscibile e originale. Il 2020 vedrà l’uscita di un nuovo disco in studio a distanza di pochissimo tempo dall’ultimo album “Songs Of Armor And Devotion”, che celebra la loro rilevanza ultadecennale nella scena underground americana, un disco che è un omaggio musicale al mondo metal-thrash di cui gli Strong Out sono da sempre appassionati ed estimatori.

Dettagli

BAY FEST 2020

15, 16, 17 agosto 2020 | Parco Pavese | Bellaria Igea Marina | Rimini