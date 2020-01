In arrivo una ventata d’aria fresca per le squadre dilettantistiche sarde che partecipano al campionato di calcio a 11 di serie D: previsto dall’assessore allo sport Andrea Biancareddu un ulteriore finanziamento di 750 mila euro in assestamento di Bilancio a integrazione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 17, a seguito dello stanziamento iniziale di 638 mila euro.

“La Regione – ha affermato Biancareddu – è sempre stata sensibile alla funzione sociale che lo sport riveste e per le squadre che partecipano al campionato dilettantistico, maschile e femminile ho ritenuto giusto sostenere lo sforzo finanziario che le società sportive sarde devono sostenere soprattutto per le gare in trasferta”.

Il contributo è stato assegnato alle Società di calcio di serie D maschile Arzachena Academy Costa Smeralda, Polisportiva Calcio Budoni, Muravera Calcio, Lanusei Calcio, Sassari Calcio Latte Dolce e Asd Torres. Nella ripartizione dei fondi sono state inserite anche le squadre di calcio femminile che partecipano al campionato di serie C Interregionale, Gs Calcio Caprera, Asd Atletico Oristano e Asd Fs Sassari Torres Femminile.