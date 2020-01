Un cittadino cinese è finito nei guai all’aeroporto di Fertilia: fermato dalla Guardia di finanza di Alghero, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, è stato beccato mentre stava per imbarcarsi sul volo diretto a Fiumicino per lasciare l’Italia e raggiungere la Cina con un altro velivolo, con 27mila euro in contanti nascosti nelle scarpe.

L’uomo aveva nascosto 540 banconote da 50 euro nelle scarpe, dentro il bagaglio da stiva e si è innervosito durante i controlli, insospettendo forze dell’ordine. Quando è stato scoperto ha quindi deciso di versare immediatamente all’Erario 2.500 euro, estinguendo così la violazione delle norme che prescrivono un limite di 10mila euro in contanti al seguito di chi si sposta all’estero.