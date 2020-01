Intervento della squadra “9A” dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas a seguito di una richiesta pervenuta alla sala operativa 115 del Comando, stamani dalle ore 8 circa, lungo via Cagliari nel comune di Mandas, dove un camion bilico durante il transito ha urtato un balcone sito al primo piano di un palazzo.

Gli operatori della squadra VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto a delimitare l’area del sito, mettendo in sicurezza anche un condizionatore d’aria collocato all’interno del balcone in oggetto e alla rimozione delle parti pericolanti che rischiavano di cadere sopra persone e veicoli in transito.

Fortunatamente non è stato registrato nessun ferito.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia Locale e il tecnico comunale.