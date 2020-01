Musica da cinema e solidarietà, èquesto il binomio che caratterizzerà anche il 2020 dell’Insieme Vocale Nova Euphonia, unico gruppo della Sardegna specializzato appunto in musica da cinema e reduce da un 2019 di grandi successi e prestigiose collaborazioni. Non è un caso quindi se il Coro fondato e diretto dal M° Vincenzo Cossu inaugurerà l’anno del suo decennale (il progetto musicale del Nova Euphonia è stato infatti avviato ufficialmente da Cossu il 26 settembre del 2010) con un evento dedicato alla tutela della vita e all’infanzia.

Sabato 18 gennaio alle ore 19:15 a Sassari, nella Chiesa di Santa Maria Bambina (Via Francesco Cilea, quartiere di Santa Maria di Pisa), l’attività musicale del Nova prenderà il via con un grande concerto di beneficenza dedicato alla piccola Rachele, una bambina di Alghero a cui, a seguito di una grave emorragia, era stato riscontrato un tumore al cervello.

La piccola ha subito negli scorsi mesi un delicato intervento ed è attualmente impegnata in un impegnativo ciclo di cure per riconquistare il suo diritto ad una vita normale e alle gioie della sua età.

Il coro e i solisti del Nova Euphonia andranno dunque in scena sabato, diretti dal M° Vincenzo Cossu e accompagnati al pianoforte da Valentino Cubeddu e dal gruppo strumentale del Nova, per ribadire questo diritto e per raccogliere in senso ideale e concreto, la solidarietà dei cittadini di Sassari e non solo.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale-Musicale Insieme Vocale Nova Euphonia con la collaborazione della famiglia Demuro di Sassari e della Parrocchia di Santa Maria Bambina, presieduta da Don Gavino Sini.

L’ingresso è libero e saranno i benvenuti tutti coloro che vorranno gareggiare in generosità e per aiutare gli organizzatori a fare la differenza nel nome della piccola Rachele.