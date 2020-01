Vertice dei capigruppo del centrodestra con l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino questa mattina, obiettivo della maggioranza: far approdare la legge Finanziaria in Consiglio tra la fine di febbraio e i primi di marzo per riuscire ad approvarla entro il 31 marzo, quandrò scadrà il termine dell’esercizio provvisorio. Per consentire l’approvazione di alcuni provvedimenti, tra i quali il ddl della Giunta sul Piano casa, l’ingresso in terza commissione sarà non prima del 7 febbraio, dato che non appena scatterà la sessione bilancio, il Consiglio e le commissioni potranno lavorare solo sulla manovra economica.

Posticipata quindi la riforma della Sanità sino al via libera alla finanziaria. Nel frattempo, venerdì 17 gennaio, l’assessore Fasolino incontrerà i sindacati (alle 9) e le associazioni di categoria (alle 10.30), poi martedì 21 vedrà i rappresentanti di Anci e Cal, per parlare dei punti della manovra che varranno circa nove miliardi di euro e il cui scopo saranno “interventi a favore dei Comuni, gli enti che soffrono di più, importanti investimenti per creare occupazione, finanziamenti di grandi progetti infrastrutturali”.

Un secondo vertice di maggioranza, che avrà luogo martedì 21 gennaio, questa volta aperto a tutti i consiglieri, vedrà come protagonisti della discussione il contenuto della finanziaria, ma anche temi ‘caldi’ come il Piano casa e la sanità.