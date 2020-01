I rumors su un possibile accordo tra la Dinamo Sassari Banco di Sardegna e Dwight Coleby lasciano sempre meno spazio al dubbio. Il 26enne originario delle Bahamas, 206 centimetri di altezza, sembrerebbe il più accreditato per sostituire Jamel McLean, con cui la Dinamo ha rescisso il contratto pochi giorni fa.

Il lungo in uscita dal Sigortam Istanbul viaggia a 14 punti, 7,4 rimbalzi e 29 minuti a partita. La sua versatilità, con la possibilità sia di dare il cambio che di affiancare Miro Bilan, avrebbe spinto il presidente Stefano Sardara, il general manager Federico Pasquini e il coach Gianmarco Pozzecco ad azzardare il colpo, rinunciando a una soluzione transitoria con l’individuazione di un lungo italiano e l’innesto in pianta stabile di Paulius Sorokas nel roster per il campionato.

La scelta di Coleby, nel caso diventasse una realtà fattuale, sarebbe una scommessa anche rispetto ai nomi già circolati in giorni scorsi e già rodati a certi livelli, come JaJuan Johnson, oggi con i turchi del Bahcesehir, Ike Udanoh, in uscita da Venezia, e Stéphane Lasme, free agent di 37 anni.